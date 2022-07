Feuerwehr löscht Hotspots - Lage im Waldbrandgebiet in Elbe-Elster entspannt sich etwas

Mi 27.07.22 | 07:26 Uhr

Bild: dpa/Jan Woitas

Die akute Gefahr scheint im Waldbrandgebiet in Elbe-Elster zwar gebannt, doch Entwarnung gibt es auch am Mittwochmorgen nicht. Zumindest hat sich die Lage aber etwas entspannt. Die Feuerwehren erwarten kein schnelles Ende des Einsatzes.

Der Waldbrand bei Falkenberg im Kreis Elbe-Elster ist noch nicht unter Kontrolle, die Lage hat sich aber etwas entspannt. "Über Nacht ist das Feuer wegen der Kühle etwas zurückgegangen", sagte Thomas Trodler vom Führungsstab der Feuerwehr am Mittwochmorgen. Am Morgen wird es nach einem Aufklärungsflug eines Hubschraubers der Bundeswehr eine Besprechung und eine Lageeinweisung geben. "Es ist am Morgen mit auffrischendem Wind zu rechnen. Dann werden die Feuer wieder auflodern", betonte Trodler. Wie Kreisbrandmeister Steffen Ludewig dem rbb am Mittwochmorgen sagte, hätten in der Nacht die Feuerwehrkräfte weiter versucht, die noch bestehenden Hotspots zu löschen. Am Morgen werde man auch wieder Löschhubschrauber einsetzen. Sollte der Wind im Laufe des Tages nicht zu sehr auffrischen, bestehe die Hoffnung, dass die Lage stabil bleibe.

Hubschrauber bis Mitternacht im Einsatz

Noch immer sei eine Fläche von rund 850 Hektar betroffen, erklärte Trodler weiter. Ein heißer Brand mit Flammen und Rauchentwicklung tobe allerdings nur noch auf einer Fläche von rund 500 Hektar. Insgesamt sechs Hubschrauber der Bundeswehr hatten seit Dienstag den Brand aus der Luft bekämpft, 440 Feuerwehrleute waren am Boden im Einsatz. "Bis Mitternacht ist einer der Hubschrauber Einsätze geflogen", erläuterte Trodler weiter. Im Naherholungsgebiet Kiebitz wurde ein Badeverbot ausgesprochen, um die Wasserentnahme für die Hubschrauber zu sichern.

Besonders problematisch seien nach wie vor die Einsätze in zwei Abschnitten, in denen Munition im Boden vermutet wird. "Hier können die Feuerwehrleute aus Sicherheitsgründen nur von den Wegen aus den Brand bekämpfen". Die Hubschrauber sollen die Ränder des munitionsbelasteten Areals nässen, damit das Feuer dort zum Stehen kommt, hieß es. Zudem arbeitet ein Bergepanzer der Bundeswehr Schneisen in den Wald, auf denen dann andere Einsatzfahrzeuge sicher unterwegs sind.

Am Dienstagabend konzentrierten sich die Löscharbeiten auf den südlicheren Bereich des Feuers entlang der Bundesstraße 183 nahe dem Flugplatz Falkenberg-Lönnewitz. "Die Einsatzkräfte versuchen unter allen Umständen zu verhindern, dass die Flammen auf die andere Seite der Bundesstraße gelangen", sagte der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte, Philipp Haase. Weiter nördlich bei Rehfeld war die Lage zu dem Zeitpunkt unter Kontrolle.

Waldbrand war am Montag ausgebrochen

Das Feuer war am Montagnachmittag ausgebrochen. Durch heftige Sturmböen hatte es sich rasant ausgebreitet. Am Dienstag stabilisierte sich die Lage etwas. Die Schadensfläche umfasst mittlerweile mehr als 800 Hektar, was einer Fläche von knapp 1.200 Fußballfeldern entspricht.

Der Landesfeuerwehrverband bezeichnete das Feuer als größten Waldbrand in diesem Jahr in Brandenburg. Experten gehen davon aus, dass das Löschen aller Glutnester noch Tage, wenn nicht gar Wochen dauern könnte. Auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte am Dienstag, der Einsatz bei Falkenberg könne sich noch wochenlang hinziehen. Die Brandursache ist bislang unklar. Wie Stübgen dem rbb sagte, ist der Ort des Ausbruchs aber bekannt. Es werde auch wegen Brandstiftung ermittelt.



Mehrere Hundert Bewohner mussten evakuiert werden

Mehrere Hundert Bewohner hatten am Montag wegen des Feuers ihr Zuhause verlassen müssen. Am Dienstagmittag waren aber bereits die Evakuierungsanordnungen der zu Falkenberg gehördenden Ortschaften Kölsa und Rehfeld aufgehoben worden. Am Abend konnten die Menschen auch wieder in ihre Häuser in Kölsa-Siedlung zurückkehren.



Der Waldbrand zerstörte auch Teile eines Ferkelzucht-Betriebes, viele Tiere starben. Drei von acht Ställen seien verbrannt, sagte Stübgen. Nach einer vorsichtigen ersten Schätzung könnten 1.000 bis 2.000 Tiere gestorben sein.

In der Nähe des Waldbrandgebietes gibt es auch etliche Windräder. Die Betreiber berichteten, dass an ihren Windenergieanlagen kein Schaden entstanden sei. Das Unternehmen Thüga teilte mit, seine drei Anlagen seien aus Sicherheitsgründen aber außer Betrieb.

Bild: dpa Zwischen Windkraftanlagen steigen Rauchschwaden aus einem Waldgebiet im Landkreis Elbe-Elster. Am 25. Juli ist nahe Falkenberg ein Brand ausgebrochen und hat sich rasch auf mehrere Hundert Hektar ausgebreitet.

Bild: dpa/Jan Woitas Noch am 25. Juli ruft der Landkreis Elbe-Elster die Großschadenslage aus. Hunderte Feuerwehrleute werden zum Einsatz gerufen - auch aus anderen Landkreisen. Einwohner von mehreren Ortschaften müssen wegen des Feuers ihr Zuhause verlassen.

Bild: dpa/Jan Woitas Bundeshilfe wird angefordert: Ein Bundeswehrhubschrauber vom Typ Bell CH-53 holt Löschwasser aus dem Kiebitzer Baggerteich, um den Brand zu bekämpfen.

Bild: www.imago-images.de Das Feuer greift auch auf einen Ferkelzucht-Betrieb über. Drei von acht Ställen seien abgebrannt, berichtet Innenminister Stübgen am 26. Juli.



Bild: TNN Nach ersten Schätzungen wurden bis zu 2.000 Tiere durch das Feuer getötet.

Bild: dpa/Jan Woitas Auch Feuerwehrleute kommen bei dem Brand zu Schaden: In den ersten rund 24 Stunden des Brandes werden sieben Feuerwehrleute während des Einsatzes verletzt, sechs kommen ins Krankenhaus.



Bild: www.imago-images.de Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) äußert am 26. Juli die Befürchtung, dass sich der Brand lange hinziehen kann.



Bild: dpa/Sebastian Willnow "Ihn komplett zu löschen, wird wahrscheinlich noch Wochen dauern", sagt Stübgen bei einem Vorortbesuch.

Bild: dpa/Jan Woitas Unterdessen konnte die Evakuierung von Rehfeld und Kölsa aufgehoben werden. Für die Ortschaft Kölsa-Siedlung bleibe jedoch die Evakuierung bestehen. Mehrere Hundert Bewohner hatten am Montag wegen des Feuers ihr Zuhause verlassen müssen. Weitere Evakuierungen seien derzeit nicht erforderlich, heißt es in einer Pressmeldung vom Dienstagnachmittag.

Bild: www.imago-images.de Der Landesfeuerwehrverband spricht am 26. Juli vom bisher größten Waldbrand in Brandenburg im Jahr 2022.



