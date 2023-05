Das Jubiläum wird vom 2. bis zum 4. Juni in Großkoschen gefeiert. So wird beispielsweise die Band Keimzeit auftreten. Bei der geplanten Bergmannsparade sollen 300 Bergleute und zahlreiche Kapellen mitlaufen.

Unter anderem mit Livemusik, einem Kinderprogramm und einer großen Bergmannsparade feiert der Zweckverband Lausitzer Seenland in diesem Jahr das 50. Jubiläum des Senftenberger Sees (Oberspreewald-Lausitz). Am 1. Juni 1973 war der erste Strandabschnitt des Sees offiziell eröffnet und zum Baden freigegeben worden.

Der Senftenberger See war durch die Flutung des ehemaligen Tagebaus Niemtsch entstanden. Laut Dana Hüttner vom Zweckverband Lausitzer Seenland wird der See als Mutter des Seenlandes bezeichnet. "Es ist der am weitesten entwickelte See, deshalb schauen alle darauf, was ist dort gemacht worden, was waren die langfristigen Vorbereitungen, was passiert dort jetzt", so Hüttner.

Neben dem Festwochenende soll es über das ganze Jahr Aktionen zum Jubiläum geben. Bereits im Mai wird es eine Ausstellung zum See im Senftenberger Rathaus geben, so Hüttner. Auch das städtische Theater, die Neue Bühne Senftenberg behandelt das Jubiläum in seinem diesjährigen Programm.

Das vollständige Programm ist auf der Internetseite zum See zu finden [www.senftenberger-see.de]