Die Neue Bühne Senftenberg wird sich in der kommenden Spielzeit unter dem Motto "woher - wohin?" vor allem mit ostdeutschen Biografien und dem Strukturwandel beschäftigen. Am Mittwoch hat das Theater den Spielplan für 2023/2024 vorgestellt.

"Was haben die Menschen, die hier in der Region leben, für eine Geschichte? Wo kommen wir her? Was bestimmt unsere Gegenwart?", formulierte Intendant Daniel Ris die Themen. Es gehe auch um die Frage, welche Visionen und Ideen aus der Vergangenheit und Gegenwart für die Zukunft abgeleitet werden könnten, so Ris. "Wir wollen sozusagen ein bisschen optimistisch versuchen, auch ein "Wohin" zu formulieren."

In der neuen Spielzeit geht es laut dem Theater auch um Fragen der Zugehörigkeit. Auch Ukrainische Künstler werden mitwirken, wie schon in der letzten Spielzeit.