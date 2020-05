Einige Vereine des Stadtsportbundes Cottbus dürfen offenbar künftig Turnhallen nicht mehr nutzen. Darüber ist der Stadtsportbund nach eigenen Angaben in einem Schreiben aus dem Rathaus informiert worden. Demnach habe die Stadt als Vermieterin Eigenbedarf angemeldet.

Weitere Erklärungen gingen aus dem Schreiben nicht hervor, wie Stadtsportbund-Geschäftsführer Tobias Schick rbb|24 am Dienstag sagte. Eventuell würden am Dienstagnachmittag in einem Pressegespräch der Stadt Cottbus Einzelheiten zu den Kündigungen und geplanten Nutzungen bekannt gegeben. Im Vorfeld wollte sich die Stadt auf Anfrage von rbb|24 dazu nicht äußern.

Zum Stadtsportbund Cottbus gehören mehr als 145 Sportvereine und 7 Sportfachverbände der Stadt Cottbus mit über 24.200 organisierten Mitgliedern.