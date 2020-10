Innerhalb eines Tages sind in Cottbus, der zweitgrößten Stadt in Brandenburg, elf neue Covid-19-Infektionen dazugekommen. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Das sei der höchste Tageszuwachs seit April, sagte Stadtsprecher Jan Glossmann auf Nachfrage. Die Zahl der labordiagnostisch bestätigten Fälle liege kumulativ bei 115.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt aktuell bei 44 und damit weiter über dem Grenzwert von 35. Den hatte Brandenburg in seiner Corona-Verordnung festgelegt. Beispielsweise gilt dann Maskenpflicht in Büros und Verwaltungsgebäuden.

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, handele es sich bei den neuen Fällen neben anderen um einen Mitarbeiter des Carl-Thiem-Klinikums, zwei Beschäftigte eines Restaurants in der Innenstadt nach Auslandsaufenthalten sowie die Ehefrau eines in stationärer Behandlung befindlichen Corona-Patienten.

Im Carl-Thiem-Klinikum werden aktuell vier Patientinnen und Patienten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Als genesen eingestuft sind aktuell 50 Personen. Insgesamt 355 Personen stehen unter häuslich angeordneter Quarantäne, wobei diese Zahl fortlaufend aktualisiert werde, kündigt die Stadtverwaltung Cottbus an.