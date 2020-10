Wolfgang Fürstenwalde Mittwoch, 14.10.2020 | 13:40 Uhr

Man kann nur immer wieder an die Vernunft der Mitmenschen appellieren sich an die Regeln zu halten und an die Politiker endlich kompromisslos durchzugreifen bei den unbelehrbaren Egoisten.

Es funktioniert doch in Mecklenburg/Vorpommern.

Wir sind auf Rügen. Alle achten auf Abstand, tragen, wo notwendig Masken und auch die Restaurants achten auf die penibel auf die Hygiene. Anders als wir das in Fürstenwalde erlebt haben.

Warum geht das in LOS und Umgebung nicht?