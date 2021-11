Lausitzer Intensivmediziner warnt vor deutlich schlechterer Lage in Kliniken

In den Krankenhäusern in Südbrandenburg werden Intensivbetten und auch die Normalbetten knapper, erste Patienten müssen verlegt werden. Die Lage im Klinikum Niederlausitz (Oberspreewald-Lausitz) werde als Katastrophenfall empfunden, sagte am Freitag der Chefarzt für Intensiv- und Notfallmedizin Volker Hanisch dem rbb.

Die bisher getroffenen Maßnahmen, um die Welle zu brechen, seien so gut wie wirkungslos und ein Lockdown würde wohl erst in 14 Tagen wirken. "Im Moment reden wir nicht einmal darüber. Insofern sehe ich Weihnachten schon bedroht, dass wir dann vielleicht zu solchen Maßnahmen kommen, weil es gar nicht mehr anders geht", so Hanisch.