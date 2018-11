Im Streit um eine mögliche Rückübertragung von Grundstücken an ehemalige jüdische Siedler müssen drei Familien in Groß Gaglow eine Enttäuschung hinnehmen: Ein Brief von Ortsvorsteher Dieter Schulz an das Bundesinnenministerium und an das Bundespräsidialamt hat nicht die erhofften Antworten gebracht.

Schulz' Brief wurde an das zuständige Bundesfinanzministerium weitergeleitet. In seiner Antwort weist das Ministerium die Forderung nach einer Entschädigung der ehemaligen Siedler zurück. Das Vermögensgesetz sehe das in solchen Fällen nicht vor. Stattdessen wird eine Einigung mit der Organisation empfohlen, die die Grundstücke zurückfordert.