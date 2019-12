Bild: rbb/ Schiller

Weiteres Foto aufgetaucht - Cottbuser Polizisten hinterließen Krebs und Kürzel "DC!"

03.12.19 | 11:28 Uhr

Die Polizisten, die das "Stoppt Ende Gelände"-Graffito in Cottbus überstreichen sollten, haben ein Krebs-Symbol und das Kürzel "DC!" zurückgelassen. Das belegt laut Polizei ein neues Foto, das bei den Ermittlungen gegen die Männer aufgetaucht ist.



Die Ermittlungen gegen neun Cottbuser Polizeibeamte haben ergeben, dass die Polizisten beim Überstreichen des "Stoppt Ende Gelände"-Graffitos das Symbol eines Krebses sowie das Kürzel "DC!" zurückgelassen haben. Das teilte das Polizeipräsidium Brandenburg am Dienstag mit. Das Kürzel steht für die rechtsextreme Gruppierung "Defend Cottbus", also "Cottbus verteidigen".

Belegt werde das durch ein weiteres unveröffentlichtes Foto, welches das Graffito nach einer teilweisen Entfernung durch die Polizeibeamten zeigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Brandenburg. Die neun Beamten seien noch in den Abendstunden des 28. Novembers von ihrem Polizeiführer beauftragt worden, das gesamte Graffito zu entfernen. Offenbar reichte nach ihren Worten die Farbe nicht aus - sichtbar blieben der Krebs und die Buchstaben "DC" nebst Ausrufezeichen. Unklar war zunächst, ob die Polizisten davon wussten, oder ob das Kürzel später aufgemalt wurde.

Nachträgliche Veränderung von "E" zu "C" ausgeschlossen

Mit dem neu aufgetauchten Foto vom späten Donnerstagabend sei nun aber "klar, dass die neun Beamten bevor sie den Ereignisort nach der beauftragten Entfernung verließen, diesen Schriftzug zumindest kannten und ihn auch dokumentierten", heißt es von der Polizei. Eine Veränderung des Buchstaben "E" zum Buchstaben "C" erst nachdem die neun Polizeibeamten den Ereignisort verließen sei damit ausgeschlossen. "Die Beamten haben demnach den Ereignisort unter Zurücklassung des Kürzels 'DC!' samt Krebs verlassen." Am Montag seien in der Liegenschaft der Polizei in Cottbus außerdem Reste von Farbe festgestellt worden, die möglicherweise zum Überstreichen des Graffito genutzt wurde. Farbspuren an der Mauer wurden durch Kriminaltechniker gesichert.

Mehr zum Thema Twitter/@Ende__Gelaende Ermittlungen vor Kohle-Protest - Cottbuser Polizisten posieren vor Graffito gegen Klimaaktivisten

Das Kommissariat Amtsdelikte des Landeskriminalamts prüft nun in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft den möglichen Tatverdacht der öffentlichen Aufforderungen zu Strafttaten. Zudem würden die neun Beamten noch in dieser Woche zeitlich befristet zunächst für die Dauer von drei Monaten umgesetzt. Ihre weitere Verwendung erfolge vorerst auf verschiedenen Dienststellen in anderen Regionen des Landes.

Ermittlungen zu Hintergrund der Aktion laufen weiter

Weitere Angaben zum Sachverhalt machte die Polizei aufgrund des laufenden Disziplinarverfahrens nicht. Man unternehme aber weiterhin alles, um die Vorgänge rund um das Graffito restlos aufzuklären, hieß es in der Pressemitteilung. Die neun Polizisten aus Brandenburg hatten vergangene Woche vor dem geplanten Großeinsatz rund um die Klimaproteste am Wochenende in der Lausitz vor einem Graffiti mit dem Slogan "Stoppt Ende Gelände" in Cottbus posiert. Das Foto kursierte anschließend in den sozialen Netzwerken. Mit der Aktion haben die Beamten einem Polizeisprecher zufolge gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Im Zuge des Disziplinarverfahrens wird nun auch eine rechtsextremistische Motivation geprüft.