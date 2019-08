Hintergrund des Streits: Umweltschützer werfen dem Betreiber Leag vor, dass für den Betrieb des Tagebaus keine ausreichende Umweltverträglichkeitsprüfung vorliege, und waren daher vor Gericht gezogen. Am 27. Juni gab zunächst das Verwaltungsgericht Cottbus einem Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe statt. Der Hauptbetriebsplan für den Tagebau sei vorläufig rechtswidrig. Der Energiekonzern Leag habe aber bis 1. September Zeit, die fehlende Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsprüfung nachzureichen. Sollte das nicht gelingen, werde die Zulassung jedoch außer Vollzug gesetzt.

Gleichzeitig hat das OVG Beschwerden der Deutschen Umwelthilfe, des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe und des Tagebaubetreibers Leag zurückgewiesen. Die Umwelthilfe hatte den sofortigen Stopp des Tagebaubetriebs gefordert. Das Landesbergbauamt war der Ansicht, dass das Urteil des Verwaltungsgerichts den kompletten Hauptbetriebsplan ab September in Frage stelle. Die Leag war der Meinung, dass eine Umweltprüfung zum 1. Januar 2020 ausreiche, weil dann sowieso ein neuer Hauptbetriebsplan in Kraft treten soll.

Ein Stopp des Tagebaus Jänschwalde zum 1. September wäre rechtmäßig. Einen entsprechenden Beschluss des Verwaltungsgerichts Cottbus vom Juni hat nun auch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) bestätigt. Am Donnerstag veröffentlichte das OVG seinen Beschluss vom Mittwoch [berlin.de] .

Die Leag bemüht sich allerdings inzwischen um eine Fristverlängerung bis Mitte/Ende November. Am Mittwoch beantragte das Unternehmen beim Verwaltungsgericht Cottbus eine Verlängerung für das Nachreichen der Unterlagen.

Am Donnerstag sagte der Sprecher des Cottbuser Verwaltungsgerichts, Gregor Nocon, dem rbb, dass das Gericht den Beteiligten bis zum Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, Zeit zur Stellungnahme gegeben habe. Anschließend werde sich die zuständige Kammer mit dem Antrag befassen. Wann eine Entscheidung fallen werde, könne nicht gesagt werden.

Als Grund für den Antrag auf Fristverlängerung verwies das Landesbergamt in Cottbus auf den komplizierten Sachverhalt. Eine Prüfung bis Monatsende sei nicht zu schaffen, sagt Uwe Sell, der Abteilungsleiter Braunkohlenabbau. "Das ergibt sich daraus, dass die Sachlage so kompliziert ist. Wir haben immerhin 14 FFH-Gebiete und ein Vogelschutzgebiet, die intensiv geprüft werden müssen. Wir sind einfach noch nicht so weit." Laut Sell müssen auch noch Unterlagen überarbeitet werden.