Die Brandenburger Polizei hat 29 Strafanzeigen gegen Kohle-Gegner gestellt, die am Samstag Tagebaue in der Lausitz blockierten. Unter anderem geht es den Angaben zufolge um Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Störung öffentlicher Betriebe und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Zu den Protesten hatte das Bündnis "Ende Gelände" aufgerufen. Sie richteten sich gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Auch die Aktivisten bezeichneten die Proteste als friedlich und erfolgreich. Am Sonntag fanden keine weiteren Protestaktionen statt, alle Versammlungen seien durch die Anmelder abgesagt worden, twitterte die Polizei Brandenburg.

In Jänschwalde war es am Samstag zu Rangeleien zwischen Polizei und Aktivisten gekommen. Dabei seien drei Beamte leicht verletzt worden, so Polizeisprecher Herbst. Rund 500 Menschen blockierten dort den Tagebau, etwa ebenso viele wie in Welzow-Süd. Der Grubenbetrieb in Jänschwalde musste aus Sicherheitsgründen angehalten werden. In Welzow-Süd ruhten die Arbeiten planmäßig. Zudem besetzten Kohle-Gegner an mehreren Stellen Gleise der Kohle-Bahn des Betreibers Leag.