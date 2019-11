Das Kohleprotest-Wochenende in der Lausitz hat begonnen. Seit Samstagmorgen dringen Kohlegegner in die Tagebaue Welzow Süd und Jänschwalde ein. Gleise einer Kohlebahn wurden blockiert. Das Kraftwerk Jänschwalde reduzierte die Leistung.

An verschiedenen Stellen in der Lausitz sind an diesem Wochenende Aktionen und Demonstrationen von Kohlebefürwortern und Kohlegegnern geplant. Das Bündnis "Ende Gelände" hatte verschiedene Aktionen angekündigt, um den Braunkohleabbau möglichst sofort zu stoppen. Das wiederum ruft die Gruppe "Pro Lausitzer Braunkohle" auf den Plan, die sich gegen einen, wie sie sagt, überstürzten Ausstieg aus der Kohle wendet. Am Freitag gab es daher ein Familienfest am Kraftwerk Schwarze Pumpe, um gegen mögliche gewalttätige Proteste zu demonstrieren.



"Ende Gelände" spricht dabei von "zivilem Ungehorsam". "Am Samstag fahren wir in die Lausitz und blockieren die Orte der Zerstörung", kündigte die Bündnis-Sprecherin Nike Mahlhaus bei der Pressekonferenz der Kohlegegner am Mittwoch an. Geplant ist die Blockade von Schienenwegen, Baggern, Straßen und Kraftwerken. Konkrete Orte und Zeitpunkte wurden nicht genannt.



Die Kohle-Gegner erwarten zu den Aktionen nach eigenen Angaben mehrere Tausende Demonstranten. Erste Aktionen fanden bereits am Freitag statt.



Unterstützt werden die "Ende Gelände"-Aktionen auch von den Bündnissen "Fridays for Future", "Alle Dörfer bleiben" und den "Anti-Kohle-Kidz".