Das Krankenhaus Spremberg (Spree-Neiße) ringt weiterhin um seine wirtschaftliche Existenz. Am Dienstag werden erneut Gespräche zur Sanierung des Hauses geführt. Die Stimmung in der Belegschaft ist laut Gesellschafter derzeit optimistisch.

Das in wirtschaftliche Schieflage geratene Krankenhaus Spremberg (Spree-Neiße) will aus dem vor 14 Tagen eingereichten Planinsolvenzverfahren schnellstmöglich heraus kommen. In einer Vorstandssitzung sollen die Mitarbeiter sowie Vertreter des Fördervereins des Krankenhauses, dem es zu 51 Prozent gehört, am Dienstag über die aktuelle Lage informiert werden.

Matthias Warmo, Vorsitzender des Fördervereins, sagte zur Stimmung im Haus: "Sehr euphorisch. Und es gibt im Hintergrund schon erste Tendenzen, dass wir die Grundversorgung aufrecht erhalten werden."

Die Auswertung der Gespräche, in die auch Chefärzte und Abteilungsleiter einbezogen wurden, solle in den nächsten Tagen erfolgen, so Warmo weiter. Der Insolvenzverwalter Mark Boddenberg rechnet "mit den ersten belastbaren Zahlen zum Verfahren Mitte, Ende Oktober", wie er am Dienstag dem rbb sagte.