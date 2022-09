Dem Krankenhaus in Spremberg (Spree-Neiße) geht das Geld aus. Deshalb soll es jetzt umstrukturiert werden. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Stadt und der Krankenhausgesellschaft hervor. Demnach hat eine Beratergesellschaft in den vergangenen Wochen ein Konzept erstellt, das Montagabend öffentlich vorgestellt werden soll.

Erst Corona, jetzt die Energiekrise: Die Krankenhäuser in Brandenburg stehen nach eigenen Angaben vor großen finanziellen Problemen. Bei einer Protestkundgebung von Klinik-Beschäftigten in Potsdam versprach Ministerin Nonnemacher Unterstützung.

Die Analyse der Situation zeige, "dass eine eigenständige Fortführung und Sanierung des Krankenhauses Spremberg als extrem kritisch einzuschätzen ist", heißt es in der Mitteilung. Am Montag hätten sich deshalb die Gesellschafter der Spremberger Krankenhaus GmbH dazu entschieden, ein Schutzschirmverfahren zur Sanierung der Krankenhausgesellschaft anzustreben. Das ist im Kern eine Insolvenz in Verbindung mit einem Sanierungskonzept.

Das Brandenburger Gesundheitsministerium bestätigte am Montag, dass die Gesellschafterversammlung eine Planinsolvenz für das Krankenhaus beschlossen habe. Im gleichen Zuge erneuerte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) ihre Forderung an den Bund, die Kliniken rasch finanziell zu unterstützen und die Finanzierung grundsätzlich umzugestalten: "Viele Krankenhäuser in Deutschland stehen wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand", konstatierte Nonnemacher in einer Mitteilung. Grund seien unter anderem finanzielle Einbußen in der Corona-Pandemie und hohe Energiekosten. "Auch die heutige Entscheidung in Spremberg macht deutlich, wie dringend das System der Krankenhausfinanzierung reformiert werden muss."