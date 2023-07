Drei weitere Projekte in der Lausitz können Fördergelder aus dem Strukturwandel-Topf bekommen. Die Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) Lausitz hat am Montag entschieden, dass Vorhaben in Cottbus, Lauchhammer (Oberspreewald Lausitz) und der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) grundsätzlich gefördert werden können, teilte die Staatskanzlei Brandenburg mit.

Damit können die Projektträger jetzt Fördermittel bei der Investitionsbank des Landes (ILB) beantragen. Bei den drei Projekten geht es laut Staatskanzlei um geplante Gesamtkosten von rund 82 Millionen Euro.