Der Park müsse so attraktiv sein, dass Menschen auch bereit seien, wieder nach Cottbus zurückzukehren, sagte die BTU-Präsidentin. "Wir haben eine Reihe von Rückkehrern, die immer darauf gewartet haben, dass sie einen guten Job hier finden, der so ist, wie sie ihn sich vorgestellt haben."

Bis zu 12.000 Arbeitsplätze sollten dort entstehen, sagte BTU-Präsidentin Gesine Grande dem rbb. Die Voraussetzung sei, dass Fachkräfte bereit seien, in die Region zu kommen. "Wir müssen hier etwas schaffen, das für Leute, die noch nicht hier sind, und für Leute, die hier sind, ansteckend ist, das Lust macht mitzumachen", so Grande.

Laut Grande soll der Science-Park nicht allein Wissenschaftsstandort werden, sondern auch ein Ort zum Leben: Nicht nur Wissenschaftler seien gefragt, sondern auch Handwerker, Techniker, Sachbearbeiter oder Hausmeister. "Wir brauchen Kultureinrichtungen, wir brauchen Gastronomie. Der 'Lausitz Science Park' soll kein abgehängter Ort sein, wo abends die Bürgersteige hochgeklappt werden sollen", sagte Grande.

Was Cottbus vom Wissenschaftspark in Berlin-Adlershof lernen kann, welche Firmen in Cottbus und im Science-Park investieren wollen und welche Rolle der neue Oberbürgermeister dabei spielt - darüber spricht die Uni-Präsidentin in der aktuellen Folge des rbb-Podcasts "Lausitz Reloaded".