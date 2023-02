Entscheidung über Zukunftszentrum könnte am Dienstag fallen

Im Rennen sind auch Halle (Saale), Jena, Eisenach sowie Leipzig und Plauen als sächsisches Tandem. Der Bund will rund 200 Millionen Euro in das Projekt investieren und das Zukunftszentrum jährlich mit etwa 40 Millionen Euro finanzieren.

Am Dienstag wird die Entscheidung der Jury über den Standort des geplanten Zukunftszentrums Deutsche Einheit und Europäische Transformation erwartet. Fünf Bewerber gibt es, einer davon ist Frankfurt (Oder).

Ziel ist es laut der Website der Bundesregierung [Bundesregierung.de], in einer ostdeutschen Kommune eine international verknüpfte und gesellschaftsrelevante exzellente Wissenschaftseinrichtung zu schaffen. Mit dem Zentrum soll ein Ort entstehen, an dem die Erfahrungen und Leistungen der Menschen aus und in Ostdeutschland sichtbar gemacht werden. Es soll aber auch ein öffentlicher Raum für Kultur, Dialog und lebendige Diskussionen sein.