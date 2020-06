Noch immer streitet Peter Quass mit seinem Nachbarn, der die wochenlange Wasserflut in Haus und Garten verursachte. 2015 hatte der Nachbar ohne Wissen seines Vermieters eine Baufirma beauftragt einen Brunnen zu bohren. Laut Karsten Stornowski vom Kreisumweltamt hätte der Brunnenbau bei den Behörden angezeigt werden müssen. Der Landkreis hätte dem Anwohner keine Erlaubnis erteilen dürfen, denn der Standort sei bekannt dafür, dass er druckbelastet sei. "Das wussten die eigentlichen Eigentümer, aber der Mieter und der Brunnenbohrer nicht", so der Umweltdezernent der Uckermark. Und so begannen die Verursacher auch ohne Prüfung mit den unerlaubten Arbeiten.

Dabei ging einiges schief. Die Bohrung verletzte ein Wasserreservoir direkt unter dem Grundstück. Druck entwich und eine acht Meter hohe Wassersäule schoss in die Luft. Um das Problem wieder in den Griff zu bekommen, füllten die Arbeiter Stornowski zufolge Beton in das Loch. Doch nun trat das Wasser aus mehreren unterirdischen Quellen aus. Tagelang floss es in Strömen. Der Garten des Nachbarn Quass wurde zu einem Sumpfgebiet und auch der Keller stand unter Wasser.

Weitere Probleme entstanden: Die angrenzende Straße wurde über Wochen gesperrt und Familie Quass und weitere Anwohner mussten 2016 vorübergehend ausziehen, da nicht klar war, ob die Häuser noch standfest waren.