Musik, Korken Knallen und viel Erleichterung - Polen hat seine Grenze nach Deutschland wieder geöffnet. Am Übergang von Frankfurt (Oder) nach Slubice fielen sich die Bürgermeister in die Arme. Auch die Einkaufstouristen ließen nicht lange auf sich warten.

Hunderte Menschen haben sich in der Nacht zu Samstag auf der Stadtbrücke von Frankfurt nach Slubice versammelt, um die Grenzöffnung mit Musik und Sekt zu feiern. "Es war ein bisschen wie Sylvester", erzählt Saskia Heller, Studentin aus Frankfurt (Oder). Als es um Mitternacht dann soweit war, fielen sich die René Wilke und Mariusz Oleiniczak, die Bürgermeister der beiden Grenzsstädte, auf der Brücke in die Arme.

"Leben nicht an einer Grenze, sondern zwischen zwei Ländern!"

"Man darf Frankfurt (Oder) und Slubice genauso wenig an der Oder trennen, wie man die Weichsel oder die Spree an den Ufern trennen darf", sagte Wilke dem rbb, „Ich hoffe ganz stark, dass wir hier heute auch das Signal aussenden: Das dürft ihr uns nicht nochmal antun. Ich hoffe, dass das in Warschau und Berlin ankommt."

Seit Polen 2007 dem Schengen-Raum beitrat, gab es an der Oder praktisch keine Grenze mehr. Frankfurt (Oder) und Slubice haben ihre Zusammenarbeit seitdem immer stärker vertieft, bezeichnen sich als Doppelstadt. Daran konnten auch die vergangenen drei Monate mit geschlossener Grenze nichts ändern. "Wir haben noch enger Kontakt gehabt also sonst", sagt der Linkenpolitiker Wilke, "Wir treffen uns sonst einmal im Monat, jetzt haben wir mindestens wöchentlich Telefonkonferenzen gemacht."