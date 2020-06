Razzia wegen illegalen Zigarettenhandels in Fürstenwalde

In Fürstenwalde (Oder-Spree) hat es am frühen Dienstagmorgen eine Razzia gegen mutmaßlichen illegalen Zigarettenhandel gegeben. Wie ein Pressesprecher auf Anfrage des rbb bestätigte, durchsuchten Beamte von Zoll und Polizei ein Einzelhandelsgeschäft, ein Fahrzeug sowie einen Spätkauf am Bahnhof. Dabei seien zahlreiche Tabakwaren sichergestellt worden.