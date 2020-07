Bisher fährt die Bahn jede Stunde. Für viele Pendler komme das nicht in Frage, sagte Bürgermeister Gehrke am Freitag dem rbb. Ihm zufolge wäre ein 20-Minuten-Takt ideal. "Dann kann ich eine Viertelstunde warten und dann kommt die Bahn. Das akzeptiere ich", so Gehrke. "Wenn das nicht der Fall ist, dann benutze ich ein anderes Mittel". Die Folge seien Autostaus in Ahrensfelde.