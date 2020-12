Buckow will zum Heilbad werden

Wassertreten, Kräutergarten, Bewegung und Entspannung: Buckow in der Märkischen Schweiz (Landkreis Märkisch-Oderland) möchte seine Kneipp-Angebote künftig als Heilbad Buckow vermarkten. Die Kleinstadt ist derzeit Brandenburgs einziger staatlich anerkannter Kneipp-Kurort. Jetzt möchte Buckow zusätzlich den Heilbad-Status erreichen. Hierfür müssen allerdings noch zahlreiche Voraussetzungen erfüllt werden.

Hilfe braucht die Gemeinde bei dem Vorhaben laut Mix auch von Amt und Landkreis. "Möglicherweise müssen wir auch, wenn wir an Kneipp denken, überregionale Unterstützung bekommen. Es gibt viel an dem man aufbauen kann und ich denke, dass es möglich ist, wenn es die Bürgerschaft auch wirklich will."