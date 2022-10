Eine mutmaßliche Brandserie beschäftigt zurzeit die Einwohner und Einsatzkräfte in Woltersdorf bei Erkner (Oder-Spree). Nach Polizeiangaben brannte am Sonntagmorgen eine leerstehende Industriehalle aus. Eine Zeugin meldete am frühen Morgen, dass sie einen lauten Knall gehört hatte und es stark rauchte.

"Wir haben in der Ortslage momentan viele Brände, die unsere Kameradinnen und Kameraden vor erhebliche Probleme hinsichtlich der Einsatzbereitschaft stellen, weil uns keine Pause gelassen wird", klagte Stauch. Er hatte nach eigenen Angaben die Bevölkerung gebeten, verdächtiges Verhalten sofort der Polizeistelle in Erkner zu melden.

Auch die Polizei meldete mehrere Brände in unmittelbarer Nähe in jüngster Vergangenheit, zu denen die Kriminalpolizei der Direktion Ost in Frankfurt (Oder) ermittelt. Ein Anwohner sprach von mindestens vier größeren Bränden zuletzt. Zusätzlich sollen Autos in Woltersdorf gebrannt haben. Viele Woltersdorfer seien mittlerweile sehr vorsichtig geworden und hätten Angst.