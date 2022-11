Do 17.11.22 | 10:06 Uhr

Wie die Polizei auf Anfrage des rbb bestätigte, wollten Berliner Polizisten zwei Transporter auf der A114 bei Pankow stoppen. Die Fahrer hätten jedoch die Haltesignale ignoriert und seien in Richtung Brandenburg gefahren. Dabei rammten sie den Angaben zufolge den Polizeiwagen und versuchten, ihn von der Straße zu drängen. Personen wurden nicht verletzt.

Zwei mutmaßliche Autodiebe haben sich in der Nacht zu Freitag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei wurde auch ein Polizeifahrzeug gerammt.

Auf der A11 am Dreieck Barnim fuhr laut Polizei einer der Fahrer in Richtung Polen weiter, der zweite fuhr in Schwanebeck ab. Kurz darauf kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer flüchtete, konnte aber kurze Zeit später, auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 31 Jahre alten Mann.

Der Transporter wies nach Angaben der Polizei Einbruchsspuren auf. Der zweite Transporter konnte nicht gestoppt werden.

