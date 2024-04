Der SC Potsdam sei in Gefahr, von einem Insolvenzantrag war die Rede: Was viele Mitglieder rund um den größten Brandenburger Sportklub aufschreckte, wollte der Verein am Mittwoch nicht bestätigen. Die neue Entwicklung: Teile der Chefetage treten zurück.

Ein "erhebliches Defizit" steht nun im Raum, über die exakte Höhe der Schulden sind jedoch unterschiedliche Zahlen im Umlauf. Klemunds Kritikpunkt: Der Vorstand nenne keine konkreten Summen. "Die Saison ist jetzt zu Ende und ich weiß, was ich ausgegeben habe. Das müsste in meiner Welt geradegezogen sein", so der Präsident. "Aber am Montag sagen: 450.000 Euro, am Dienstag schreibt der Geschäftsführer: Ich brauche 404.000 Euro Liquidität. Am Donnerstag lese ich in der Zeitung: Nee, es sind nur 330.000. Heute hat mir einer gesagt, sie haben nochmal geguckt: Es sind nur 200.000. Da muss ich sagen: Was willst du da ernst nehmen?"

Wogegen Vorstandsvorsitzender Freimuth kontert: "Das ist ein Geschäftsgeheimnis. Deswegen werde ich keine Zahl in den Mund nehmen. Wir prüfen das gerade, aber das obliegt dem Geschäftsgeheimnis und darf nicht nach außen getragen werden."