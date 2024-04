Der Ausstieg aus der Kohleverstromung ist in Deutschland für das Jahr 2038 vereinbart. Nun soll es aber schneller gehen. Die G7-Staaten haben sich in Italien auf ein Kohleaus bis 2035 geeinigt.

Die Umwelt- und Energieminister der sieben führenden Industrienationen (G7-Staaten) haben sich bei einem Treffen in Italien auf einen Kohleausstieg bis 2035 geeinigt. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium am Montagabend bestätigt.

Deutschland hat den Kohleausstieg per Gesetz bis 2038 festgeschrieben - die Ampelkoalition will ihn "idealerweise" auf 2030 vorziehen, so steht es im Koalitionsvertrag. Für das Kohlerevier in Nordrhein-Westfalen steht das bereits fest. In Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es dagegen Vorbehalte gegen einen früheren Ausstieg.

Allein in der Lausitz hängen rund 14.000 Jobs an der Kohleverstromung. Beim Energiekonzern Leag sind es nach Angaben des Unternehmens aktuell rund 7.000. Hinzu kommen etwa genauso viele indirekte Jobs, zum Beispiel bei Zulieferern.