Verstöße gegen Corona-Auflagen - Polizei löst in Ostbrandenburg mehrere Partys auf

18.01.21 | 14:11 Uhr

Die Polizei in Ostbrandenburg hat am vergangenen Wochenende gleich mehrere illegale Partys wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln aufgelöst. Das teilte die Direktion Ost am Montag mit.

In Frankfurt (Oder) war die Polizei deshalb gleich zwei Mal in der Nacht zu Sonntag im Einsatz. In einer Wohnung hätten sechs Menschen gefeiert, in einer anderen Wohnung fünf, hieß es. Die Beamten erteilten den Angaben zufolge einen Platzverweis und informierten das Gesundheitsamt.

Strafanzeige in Templin