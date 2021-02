Der polnische Gesundheitsminister Adam Niedzilski kündigte demnach am Montag auch Einschränkungen im kleinen Grenzverkehr an. Zukünftig sollen nur noch Personen die Grenze passieren dürfen, die einen negativen und aktuellen Corona-Test vorzeigen können.



In Polen gelten seit zwei Wochen zahlreiche Lockerungen. Viele Geschäfte, Hotels und auch Urlaubsgebiete sind geöffnet. In Polen werden aktuell täglich mehr als doppelt so viele Corona- Infektionen gemeldet wie in Deutschland, gemessen an der Einwohnerzahl. Der Inzidenzwert liegt bei 136, in Deutschland bei durchschnittlich bei 63.