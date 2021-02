Das polnische Gesundheitsamt hat die höchste Zahl an Neuinfektionen mit Covid-19 seit einem Monat vermeldet. 9.073 neue Infektionen und 273 Todesfälle mit Corona innerhalb eines Tages verzeichnet das 38-Millionen-Einwohner-Land, meldete das Gesundheitsamt am Donnerstag [gov.pl]. In der Woiwodschaft Lebus, in der auch die an Frankfurt (Oder) grenzende Stadt Słubice liegt, wurden am Donnerstag 384 Neuinfektionen gemeldet.

Das polnische Gesundheitsministerium warnt bereits vor einer dritten Welle von Covid-19-Infektionen. Auch die zuerst in Großbritannien entdeckte B.1.1.7-Mutation verbreitet sich in Polen. Bei 200 getesteten Personen lag der Anteil der Mutation bei fünf Prozent, bestätigt Gesundheitsminister Adam Niedzielski der polnischen Nachrichtenagentur PAP.