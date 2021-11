Mit Teltow-Fläming und Frankfurt (Oder) galten schon in sechs Landkreisen nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte. Nun ist in der vergangenen Nacht Cottbus hinzugekommen. Der Grenzwert ist dort zum dritten Mal in Folge überschritten.

Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankfurt (Oder) bei rund 828. Vor zwei Wochen lag der Wert noch bei 340. Insgesamt liegt dieser Wert in Frankfurt den fünften Tag in Folge über der 750er Marke. Daher gilt seit Sonntag 0 Uhr für die Oderstadt eine Ausgangssperre. Auch Cottbus und Teltow Fläming gelten solche Regelungen.

In fast ganz Südbrandenburg sind zum Wochenstart wieder die Corona-Inzidenzen gestiegen, die Lage in den Krankenhäusern bezeichnet die Leitstelle Lausitz "dramatisch". Probleme bereiten auch nicht-coronabedingte Notfälle.

Notverlegungen aus Frankfurt in andere Kliniken habe es bisher noch nicht gegeben. Umgekehrt, so die Ärztliche Leitung, gebe es täglich mehrere Anfragen, ob Frankfurt Patienten aufnehmen könne. Es bestünden noch Kapazitäten. Die Triage sei in Frankfurt noch kein Thema, da die Lage noch nicht so ernst sei. Allerdings, so die Krankenhausleitung, führe man Gespräche mit der Ethikkommission.

Nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv-und Notfallmedizin sind 532 von 625 Intensivbetten im gesamten Land derzeit belegt. Pro Standort sind im Durchschnitt noch 1,9 Prozent der Intensivbetten frei.

Sendung: Antenne Brandenburg, 29.11.2021, 14:10 Uhr