Brandenburg - Wo jetzt schon Ausgangssperren gelten - und wo sie bald kommen könnten

Sa 27.11.21 | 18:56 Uhr

dpa/Robert Michael Audio: Inforadio | 27.11.2021 | Tony Schönberg | Bild: dpa/Robert Michael

Seit Donnerstag gelten in vier Landkreisen nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte. Nun kommen Teltow-Fläming und Frankfurt (Oder) hinzu. Auch die Einwohner von Cottbus sollten sich auf Einschränkungen einstellen.

In Frankfurt (Oder) und Teltow-Fläming gelten ab Sonntag nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte. Die drittgrößte kreisfreie Stadt Brandenburgs sowie der Landkreis überschritten am Samstag den dritten Tag in Folge den Wert von 750 Corona-Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Wie die Frankfurter Stadtverwaltung rbb|24 am Samstag auf Nachfrage mitteilte, werden die Maßnahmen über Aushänge bekannt gegeben und greifen ab Mitternacht von Samstag auf Sonntag. In Teltow-Fläming hat der Landkreis die Regelungen auf seiner Webseite bekanntgegeben [teltow-flaeming.de].

rbb24/Datawrapper Corona-Grafiken | Berliner Ampel - Das sind die aktuellen Fallzahlen in Berlin und Brandenburg Die Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg: Wie viele Neuinfizierte gibt es? Wie hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz? Und wie viele Menschen sind geimpft? Alle wichtigen Erkenntnisse in ständig aktualisierten Grafiken. Von Haluka Maier-Borst, Jenny Gebske, Arne Schlüter und Sophia Mersmann

Diskos und Clubs müssen für alle schließen

Ausnahmen gibt es unter anderem für die Wege von und zur Arbeit sowie für medizinische Gründe. Für genesene und geimpfte Personen gilt die Ausgangsbeschränkung nicht. Sie müssen ihre Nachweise nachts aber jederzeit vorzeigen können. Zudem schließen Diskotheken, Clubs und ähnliche Einrichtung für alle. Ebenso sind Festival-Veranstaltungen untersagt. In geschlossenen, öffentlichen Räumen muss eine Maske getragen werden, wenn das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann.

Cottbus steht ebenfalls vor Ausgangssperre

Damit werden die Verschärfungen vollzogen, die die Brandenburger Landesregierung am Dienstag beschlossen hat. Sie greifen, wenn Landkreise und kreisfreie Städte an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 750 aufweisen. Teltow-Fläming wies am Donnerstag eine Inzidenz von 756 auf, am Freitag stieg sie auf 926, am Samstag sank sie leicht auf 918. In Frankfurt lag die Inzidenz am Donnerstag bei 781, bevor sie in den Folgetagen auf 821 und 861 gestiegen ist.

dpa-Zentralbild Neue Corona-Regeln - Ausgangssperre für Ungeimpfte kommt für vier Brandenburger Landkreise Zwischen 22 und 6 Uhr müssen Ungeimpfte zu Hause bleiben: Das gilt ab Donnerstagabend in drei Brandenburger Landkreisen im Süden des Landes - ab Freitag kommt ein vierter hinzu. Zudem müssen dort Clubs schließen.

In Cottbus wird laut den Zahlen des Landes [kkm.brandenburg.de] voraussichtlich am Sonntag der Grenzwert von 750 am dritten Tag in Folge überschritten werden. Dort lag die Inzidenz am Freitag bei 787 und am Samstag bei 819. Demnach müssen sich ungeimpfte Einwohner und Einwohnerinnen auf eine Ausgangssperre ab Montag früh, 0 Uhr einstellen.

Vier Landkreise bereits länger mit Beschränkungen

In den Landkreisen Dahme-Sreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße gilt eine Ausgangssperre für Ungeimpfte schon seit Donnerstag. Eine Entspannung ist in keinem der Kreise in Sicht.

Sendung: Brandenburg aktuell, 27.11.21, 19:30 Uhr