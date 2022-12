Junge Nachwuchs-Schiedsrichter geben in Kreisoberliga den Ton an

Gerstenberg ist maßgeblich am starken Nachwuchs beteiligt und plädiert für die Rekrutierung von jungen Unparteiischen: "Schiedsrichterei hat viel mit der Persönlichkeit des Schiedsrichters und der Persönlichkeitsentwicklung zu tun", sagt er dem rbb. "Da ist es so, dass wir als Schiedsrichterausschuss zum Beispiel einem 13-Jährigen einfach noch mehr mitgeben können, weil er noch formbarer ist, und auch mehr Zeit dafür haben."

Die Bemühungen um Nachwuchs fangen schon bei der Spitze an: So ist der 21-Jährige Tim Gerstenberg aus Oranienburg (Oberhavel) im Juni zum Vorsitzenden vom Schiedsrichterausschuss des Fußballkreises gewählt worden.

Jedenfalls könne er es sich vorstellen, eines Tages möglicherweise in der Bundesliga aktiv zu sein. Bis dahin müssen die beiden Schiris wohl noch einige Spiele in Ostbrandenburg pfeifen. Für jedes Spiel erhalten dafür aktuell 25 bis 30 Euro.

Die Hartnäckigkeit und das Durchsetzungsvermögen der beiden jungen Schiris könnten sich bald bezahlt machen: Denn zur Rückrunde im Februar geht es womöglich schon in die Landesklasse. Maurice Schmidt bleibt trotzdem bescheiden: "Natürlich will ich mich weiterentwickeln und von Spiel zu Spiel besser werden. Ich habe bisher noch keine konkrete Liga, die ich schaffen will und will erstmal gucken, wie es weitergeht."

Für die Herausforderung, sich der Schiedsrichter-Ausbildung zu stellen, können die Nachwüchsler nur werben. Auch für das kommende Jahr bieten die Fußballkreise wieder entsprechende Kurse an.

Und auch der weibliche Nachwuchs wird gefördert: So ist in Kooperation mit dem Berliner Fußball-Verband e. V. für den Februar der erste Lehrgang ausschließlich für Anwärterinnen an der Sportschule Berlin geplant [fussballkreis-oberhavel-barnim.de]. Die Anmeldephase dafür hat in der vergangenen Woche begonnen. Bis 25 zu Frauen sollen an einem Wochenende Mitte Februar mitmachen können.

