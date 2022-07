Tesla darf Fahrzeuge aus Testphase des Werks in Grünheide nun doch verkaufen

Der US-amerikanische Elektroauto-Konzern Tesla darf Fahrzeuge verkaufen, die schon während der Anlagetests der Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) und damit vor dem endgültigen Genehmigungsbescheid gefertigt wurden. Das teilte das Landesamt für Umwelt (LfU) Brandenburg, die zuständige Genehmigungsehörde, dem rbb auf Nachfrage mit.

Das LfU hatte dem Autobauer schon vor der abschließenden Genehmigung für das Werk in Grünheide immer wieder unter Vorbehalt Teilgenehmigungen für den Bau und Test einzelner Fabrikteile erteilt. Solche Vorab-Bewilligungen sind im Bundesimmissionsschutzgesetz vorgesehen. Die Behörde hatte durch eine der letzten Teilgenehmigungen Anfang Januar 2022 der Fertigung von bis zu zweitausend Karossen zu Testzwecken zugestimmt. Die Bedingung: Die Produkte sollten anschließend nur für interne Zwecke genutzt oder aber verschrottet werden.

Einen Verkauf der ersten Grünheider Teslas schloss das LfU von vornherein aus. So hieß es in den Auflagen: "Die während der Anlagenprüfungen erzeugten Teile und Karossen dürfen nicht als Verkaufsware genutzt werden." Stattdessen hatte Tesla den Verbleib der in diesem Zeitraum gefertigten Autos zu dokumentieren und im Falle einer Verschrottung diese nachzuweisen.