RM Charlottenburg Montag, 25.07.2022 | 08:58 Uhr

Tagesspiegel 24.07.2022

"Bundespräsident Steinmeier ruft dazu auf, Nachteile in Kauf zu nehmen und Europas Werte zu verteidigen"

Was will einer, der rd. 300.000€ im Jahr einsteckt, uns sagen?

Der weiß wohl nicht, wieviel Menschen in diesem Land an der Armutsschwelle existieren. Steinmeier verlangt Verzicht...

Ein weiterer Verzicht würde für sehr viele Menschen den sicheren Tod bedeuten.

Steinmeier und der Rest der politischen Kaste sollten erstmal selbst Verzicht üben.