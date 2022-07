Do 28.07.22 | 10:07 Uhr

Weselsky betonte, dass es zwar richtig sei, über ein bundesweites Ticket für den Nahverkehr nachzudenken. Ein solches Ticket müsse aber in erster Linie Pendlern zugutekommen. Vor allem für diese sei das 9-Euro-Ticket zuletzt aber abschreckend gewesen, weil in den Bahnen Touristenströme zur Ostsee transportiert worden seien. Pendler, die mit dem Ticket entlastet werden sollten, hätten sich dadurch sogar eher von der Bahn abgewendet.

Die Eisenbahngewerkschaften GDL und EVG sprechen sich gegen eine Fortführung des 9-Euro-Tickets aus. Nach Ansicht der Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer (GDL) sollte das Ticket nach dem Ende des Aktionszeitraums Ende August nicht verlängert werden. Der Vorsitzende der Gewerkschaft, Claus Weselsky, sagte am Donnerstag dem rbb: "Mit diesem 9-Euro-Ticket, mit dem eigentlich die Pendler entlastet werden sollten, haben wir zusätzlichen Verkehr in die Eisenbahn hineingebracht, zusätzliche Reisenden-Anstürme. Das tut dem System nicht gut, weil es sowieso schon auf Verschleiß gefahren wird. Jetzt sind wir zusätzlich noch völlig überlastet."

Weselsky forderte, bei Überlegungen über ein Nachfolgemodell, auch einen angemessenen Preis zu veranschlagen. Derzeit "verhökere" man den Nahverkehr und tue so, als sei die Beförderung von Menschen eine wertlose Leistung.

Auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) spricht sich gegen eine Fortführung des 9-Euro-Tickets aus. Der Vizevorsitzende der EVG, Martin Burkert, sagte am Donnerstag, dass die "Belegschaft die Belastungsgrenze erreicht und teilweise überschritten" habe. Angesichts der Menschenmassen, die in den Bahnen befördert werden müssten, könne es eine Fortführung des Tickets so nicht geben.

Im Gegensatz zur GDL forderte der EVG-Vize Burkert jedoch langfristig sogar einen kostenlosen Öffentlichen Personennahverkehr. Vorher sei es aber unabdingbar, dass "Angebot und Kapazitäten flächendeckend ausgebaut werden".