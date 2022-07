toberg Freitag, 15.07.2022 | 13:39 Uhr

>" finde ich das bisherige Wabensystem zu kompliziert. AB oder BC oder doch ABC."

Das Wabensystem im Land Brandenburg ist nicht kompliziert. Das ABC in Berlin ist schon trickiger.

In Brandenbrug muss man sich nicht mit dem Wagensystem beschäftigen. Anfang und Ziel und schon hat man nen Preis. Denn wenn ich irgendwo hin fahren will, weiß ich den Abfahrtpunkt und wohin ich will. Das genügt in Brandenburg. In Berlin muss man erst noch schauen, in welchem Bereich die Punkte liegen. Das ist echt tricky...

Erst mit dem 9 EUR Tickt haben wir die quasi grenzenlosen ÖPNV Freiheit erlernt. Gerade ÖPNV-Grenzgänger zwischen Landkreisen und Bundesländern haben da so ihre Probleme mit dem ÖPNV.