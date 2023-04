Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten aller Berliner Galeria-, Ikea- und Thalia-Standorte am Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Sorgen und Enttäuschung der Beschäftigten seien groß, so Verdi.

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Mittwoch die Beschäftigten aller Berliner Galeria-, Ikea- und Thalia-Standorte zu einem ganztägigen Warnstreik auf. "Die Beschäftigten engagieren sich bei Galeria für die Standort- und Arbeitsplatzsicherung, den seit 2020 im Raum stehenden Digitalisierungstarifvertrag bei Ikea sowie die Rückkehr der Thalia-Buchhandlungen in den Tarifvertrag", teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit.

In Berlin stehen zwei von zehn Galeria-Kaufhäusern vor dem Aus. Die Standorte in Charlottenburg (Wilmersdorfer Straße) und Wedding (Müllerstraße) sollen den Plänen des Warenhauskonzerns zufolge Ende Januar schließen. "Die Galeria-Beschäftigten fordern den Erhalt der Standorte Wilmersdorfer Straße und Müllerstraße, bei Umbauten der Häuser eine Weiterbeschäftigung in einer anderen Filiale sowie ein Rückkehrrecht in ihr wiedereröffnetes Haus", teilte Verdi mit.