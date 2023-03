In der Urabstimmung votierten 61,7 Prozent der Befragten für die Annahme des Tarifergebnisses. Auch die Verdi-Tarifkommission habe auf ihrer Sitzung am Freitag dem Tarifergebnis zugestimmt. "Damit tritt der Tarifvertrag in Kraft."

Die Post-Beschäftigten haben in den vergangenen Wochen und Monaten wiederholt Warnstreiks in der Region eingelegt, um Bewegung in die Tarifverhandlungen zu bringen - zuletzt kurz vor der Wiederholungswahl in Berlin im Februar. Anfang März stimmten die Gewerkschaftsmitglieder noch für einen unbefristeten Streik. Einen unbefristeten Streik hatte es bei dem Logistiker zuletzt 2015 gegeben.