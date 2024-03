Büroflächenbedarf könnte in Berlin bis 2030 um zwölf Prozent sinken

Das Homeoffice senkt den Bedarf an Büroflächen in Berlin deutlich. Das ist das Ergebnis einer Studie des Münchner Ifo-Instituts und des Immobilienberaters Colliers, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Das Institut rechnet demnach mit einem wahrscheinlichen Rückgang der Nachfrage um zwölf Prozent bis 2030. So ergeht es den Berechnungen zufolge auch allen anderen deutschen Großstädten. Für die Studie wurden neben Berlin auch Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf betrachtet.