"Ich möchte mehr junge Menschen in diesen fantastischen Beruf bringen", sagt Kathleen Gernandt, Pflegedirektorin im Vivantes Klinikum Spandau. Denn weiterhin mangelt es an Pflegepersonal. Deshalb setzte Gernandt sich mit Steffen Hell von der Arbeitsagentur Berlin Nord zusammen und entwarf mit ihm einen Plan.

Gerade in der Pflegebranche werden Fachkräfte aus dem Ausland dringend benötigt. Doch weil es den Behörden an Personal fehlt, warten die Beschäftigten mitunter jahrelang, bis ihr Abschluss in Deutschland anerkannt wird. Von Carl Winterhagen

In den sechs Monaten können sie testen, ob der Beruf etwas für sie wäre. Dabei werden sie durch eine erfahrene Pflegekraft eng betreut. Nach dem Praktikum sind sie dann im Idealfall so weit, dass sie eine Ausbildung starten können.

Auch die 17-jährige Fatusche Luma hat sich dazu entschieden. Sie hat gerade in der Küche zu tun, bereitet Mahlzeiten für die Patienten zu. Nach dem Schulabschluss hatte sie "keinen Plan, wohin es geht", erzählt sie. Das Angebot von der Arbeitsagentur für dieses Praktikum nahm sie gern an. "Es macht Spaß", sagt sie. Und es sei so viel besser, als zuhause zu sitzen und nichts zu tun.

So wie ihm ging es auch anderen Praktikanten, die an dem Pilotprojekt teilgenommen haben. Schon jetzt ist klar: Sieben der insgesamt zehn Teilnehmenden starten im Mai eine Ausbildung. Zwei lassen sich zur Pflegefachkraft ausbilden, fünf wollen Pflegefachassistenten werden.

Weil die erste Bilanz so positiv ausfällt, soll die Kooperation fortgesetzt und ausgeweitet werden. Bei der Suche nach Fachkräften müsse man schauen, wo Nischen sind, sagt die Pflegedirektorin. "Jungen Menschen, die es vielleicht ein bisschen schwerer haben beim Berufseinstieg, wollen wir eine Chance geben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen." Dabei sei es wichtig, dass der Sprachunterricht noch ausgebaut werde. Die Begleitung durch erfahrene Pflegekräfte wolle man unbedingt beibehalten, sagt Gernandt.

Steffen Hell von der Arbeitsagentur führt den Erfolg des Projekts auch darauf zurück, dass den Jugendlichen in der Klinik Gemeinschaft vermittelt werde. "Man hat es geschafft, die Jugendlichen so gut an sich zu binden und ihnen das Gefühl zu geben, dass man hier in einer kleinen Familie ist." Deshalb seien sie nicht abgesprungen, vermutet er.

Ayman Rakri hat mittlerweile begonnen, das Essen zu verteilen. Er hat sich entschlossen, hier eine Ausbildung zu beginnen. Im Mai geht es los.