Kalbitz habe "eines der besten Ergebnisse bundesweit erzielt, er hat unsere Fraktion gut durch die politische Landschaft geführt", so Hohloch. Gegen Kalbitz fehlten Beweise, "wir leben in einem Rechtsstaat, und solange es keine Beweise für die Vorwürfe gibt, gilt die Unschuldsvermutung", sagte Hohloch im rbb. Er könne nicht erkennen, dass Kalbitz rechtsextrem sei, "man muss ihm zugestehen, sich in seinem Lebensverlauf auch weiterentwickelt zu haben", so Hohloch.

Dass die AfD nun durch das Festhalten der Brandenburger Landtagsfraktion an Andreas Kalbitz gespalten werden könnte, sieht Hohloch nicht: "Der Brandenburgische Landesverband reißt die AfD nicht auseinander, wir haben nur auf die Vorstandsentscheidung reagiert. Wir sind eine sehr basisdemokratisch organisierte Partei, da benötigt es vielleicht eines Mitgliederparteitags auf Bundesebene, wo wir genau dieses Thema ansprechen und Spannungen abbauen können."