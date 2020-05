Der britische Triebwerksbauer Rolls Royce will weltweit mindestens 9.000 Stellen streichen. Grund sei der Einbruch des Luftverkehrs während der Corona-Pandemie. Konzernchef Warren East sprach am Mittwoch in London von schweren Entscheidungen in beispiellosen Zeiten.

In welchen Ländern die Stellen gestrichen werden, war zunächst nicht klar. An den deutschen Standorten im brandenburgischen Dahlewitz (Teltow-Fläming) und in Oberursel bei Frankfurt am Main sind 4.000 Menschen beschäftigt.