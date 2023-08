Von Klassik bis Moderne - Was es beim Musikfest Berlin zu hören gibt

Sa 26.08.23 | 14:31 Uhr

Martin Walz Audio: rbbKultur | 24.08.2023 | Interview mit Jörg Widmann, Komponist und Dirigent | Bild: Martin Walz

Große Namen treten in diesem Jahr beim Musikfest Berlin wieder auf: Sir Simon Rattle ist nur einer davon. Viele Musikerinnen und Musiker feiern aber auch ihre Debüts beim Musikfest, wie zum Beispiel das Māhbānoo Frauenensemble aus dem Iran.

Was bietet das Musikfest Berlin zwischen dem 26. August und 18. September? Das dreiwöchige Festival läutet die neue Spielzeit für das Berliner Konzertleben ein. In der Philharmonie Berlin, in deren Kammermusiksaal und in der Gethsemanekriche werden in 28 Veranstaltungen über 60 Werke von rund 45 Komponistinnen und Komponisten präsentiert, die von 25 Instrumental- und Vokalensembles und über 50 Solistinnen und Solisten des internationalen und Berliner Musiklebens. Das Repertoire reicht von klassischer bis moderner Musik. Das offizielle Eröffnungskonzert findet am 26. August im Großen Saal der Philharmonie statt - es spielt das Royal Concertgebouw Orchestra unter der Leitung von Iván Fischer. Das Konzert wird auch am Samstag ab 20:03 Uhr von rbbKultur übertragen.

Welche internationalen Gastensembles treten auf? Neben dem Royal Concertgebouw Orchestra mit Iván Fischer ist auch das Boston Symphony Orchestra mit Andris Nelsons vertreten (05.09.2023, Großer Saal, Philharmonie). Sir Simon Rattle ist ein so häufig wie gern gesehener Gast in der Hauptstadt: Zum letzten Mal wird der ehemalige Chefdirigent der Berliner Philharmoniker das London Symphony Orchestra durch Gustav Mahlers Neunte Symphonie leiten (28.08.2023, Großer Saal, Philharmonie). Keine Sorge - der 68-Jährige wird weiterhin am Pult stehen. Künftig diriigiert er allerdings den Chor und das Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks in München.

Wer ist in diesem Jahr neu dabei? Das iranische Māhbānoo Ensemble gibt sein öffentliches Konzertdebüt in Deutschland beim Musikfest Berlin und präsentiert traditionelle persische Kunstmusik (16.09.2023, Kammermusiksaal, Philharmonie). "Bānoo" bedeutet übersetzte "die Dame" und dementsprechend besteht die Gruppe ausschließlich aus Musikerinnen. Seit 1979 ist es Frauen dort zwar weitgehend untersagt, öffentlich zu singen und zu musizieren. Das hat allerdings die digitale Verbreitung ihrer Studioaufnahmen nicht verhindern können. Als neuer Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra ist Lahav Shani erstmals beim Musikfest Berlin zu Gast (04.09.2023, Großer Saal, Philharmonie). Weitere Debüts geben auch Mirga Gražinytė-Tyla, die mit den Münchner Philharmonikern gastiert (12.09.2023, Großer Saal, Philharmonie), Joana Mallwitz als neue Chefdirigentin des Konzerthausorchester Berlin (07.09.2023, Großer Saal, Philharmonie) sowie Jörg Widmann, der mit den Berliner Philharmonikern gleich dreifach präsent ist: als Dirigent, Klarinettist und Komponist (9. und 10.09.2023, Großer Saal, Philharmonie).

Was gibt es in diesem Jahr besonders zu feiern? Beim diesjährigen Musikfest Berlin ballen sich eine Reihe an Jubiläen, was eher ein Zufall sei, sagte Winrich Hopp, Künstlerischer Leiter des Musikfest Berlin dem rbb. "Wir haben immer die Gelegenheit etwas zu feiern. In diesem Jahr ist es eine große Ansammlung." So wird unter anderem die Orchestergründung vom RIAS Kammerchor vor 75 Jahren gefeiert. Das wird am 17. September mit Joseph Haydns "Paukenmesse" gemeinsam mit dem Freiburger Barockorchester musikalisch gefeiert.

2023 ist auch ein Jubiläumsjahr für das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin: Vor 100 Jahren wurde es mit der ersten "Funk-Stunde Berlin", der Geburtsstunde des ersten öffentlichen Radiosenders in Deutschland, vor 100 Jahren gegründet (02.09.2023, Philharmonie – Großer Saal). Das Bayerische Staatsorchester schaut bereits auf eine 500-jährige Geschichte zurück – das Jubiläumskonzert findet am 11.09.2023 in der Philharmonie (Großer Saal) statt. Beide Orchester werden beim Musikfest Berlin von ihrem gemeinsamen Chefdirigenten Vladimir Jurowski geleitet. Seinen 80. Geburtstag feiert John Eliot Gardiner am 01.09.2023 beim Musikfest Berlin mit einem einzigen Gastspiel in Deutschland im Rahmen der Europa-Tournee 2023: Mit seinem Orchestre Révolutionnaire et Romantique und dem Monteverdi Choir wird "Les Troyens" von Hector Berlioz aufgeführt.

Welche Höhepunkte gibt es noch in diesem Jahr? Nach Angaben des Künstlerischen Leiters Hopp kommen durchschnittlich rund 40.000 Besucher jährlich zum Musikfest. Von daher sei ein "großer Variantenreichtum" gefragt. "In diesem Jahr, wie auch in den letzten Jahren, spielt Gustav Mahler eine große Rolle. Es ist eine Musik, die enorm viele Menschen zusammenführt", so Hopp. Zu den Höhepunkten zählen auch die vielfältigen Werke von Johann Sebastian Bach und Sergej Rachmaninow bis hin zu Unsuk Chin. Auch Liebhaber der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts kommen auf ihre Kosten mit den beiden Ensemble Modern Konzerten (02. und 03.09.2023 im Kammermusiksaal der Philharmonie, beziehungsweise im Großen Saal der Philharmonie), die von Sir George Benjamin geleitet werden – an seiner Seite ist die Sopranistin Anna Prohaska.

Wo gibt es Tickets?

Tickets für die Konzerte der Berliner Philharmoniker, des Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, Konzerthausorchester Berlin, RIAS Kammerchor Berlin, Rundfunkchor Berlin, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und Staatskapelle Berlin sind direkt über die betreffenden Orchester und Chöre erhältlich.

Weitere Tickets für die anderen Veranstaltungen gibt es online, an der Tageskasse im Gropius Bau und in der Philharmonie, an den Abendkassen sowie telefonisch.

Sind die Aufführungen auch online abrufbar? Einige Veranstaltungen des Musikfests Berlin können nach der Live-Aufführung digital in der Mediathek der Berliner Festspiele [mediathek.berlinerfestspiele.de] nachgehört werden. Desweiteren stehen On Demand-Angebote aus vergangenen Jahren zur Verfügung.

Sendung: rbbKultur, 26.08.2023, 20:00 Uhr