Do 24.10.24 | 13:54 Uhr

Die Einwohner von Menkin in der Uckermark sind besorgt - immer wieder sehen sie Wölfe im Dorf. Auf einem Hof wurden zahlreiche Tiere getötet. Und: In letzter Zeit verlieren die Wölfe offenbar die Scheu.

Jeden Morgen wird dort zuerst geschaut, ob noch alle Tiere wohlauf sind. Die Juniorbäuerin Bente Meijer ist dem Wolf auf dem Hof schon selbst begegnet, wie sie sagt. "Ich habe natürlich geschrien und meinen Papa angerufen", sagt die Bäuerin. "In der Zeit hat der Wolf eigentlich wenig reagiert, hat erst einmal ein bisschen gestaunt, eine Minute lang oder so und ist dann ganz in Ruhe irgendwann weggelaufen."

Auch die Schafherde des Hofes habe es getroffen – 27 Tiere seien bisher gerissen worden. Auch wenn der Wert der getöteten Tiere oft durch staatliche Hilfen ersetzt wird, schmerzt jeder Riss die Tierhalter. "Es ist traurig irgendwie, weil man die Tiere selber auch mit der Hand aufgezogen hat", sagt Bente Meijer.