Der Brand des Kulturhauses in Altdöbern (Oberspreewald-Lausitz) ist wahrscheinlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Die Kriminaltechniker hätten ihre Spurensicherung zur Brandursache am Kulturhaus beendet, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Es seien keine Hinweise auf eine Brandstiftung festgestellt worden. Stattdessen gehe der Brand vermutlich auf einen Defekt zurück.

Amtsdirektor will nach Brand neue Kultureinrichtung in Altdöbern

Ein Feuer hatte das Kulturhaus vor wenigen Tagen größtenteils zerstört. Mitten in der Nacht war der Brand der Feuerwehr gemeldet worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der komplette Dachstuhl gebrannt. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr nutzbar. Bei dem Einsatz waren nach Angaben der Feuerwehr zwischen 40 und 50 Kräfte vor Ort.

Das frühere Schützenhaus war einst ein bedeutendes Kulturhaus in der Region, legendär vor allem bei Liebhabern der Bluesmusik. Zu DDR-Zeiten pilgerten Hunderte an den Wochenenden zu Konzerten auf den Weinberg. Seit 2019 hat ein gebürtiger Altdöberaner mit seiner Frau das "Kulturhaus am Weinberg" samt Jugendclub gepachtet, modernisiert und als "Kultberg" betrieben.