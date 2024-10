BER startet am Sonntag neuen Winterflugplan

Am Flughafen BER beginnt am Sonntag der Winterflugplan. Wie die Betreibergesellschaft mitteilte, werden von 27. Oktober bis 29. März 2025 insgesamt 133 Ziele von 69 Airlines angeflogen. Das seien acht neue Ziele im Vergleich zum Vorjahr und 22 neue im Vergleich zu 2022/2023.

Easyjet erweitert sein Angebot demnach mit neuen Strecken nach Agadir, Lyon, Tromsø und Rovaniemi, während die Verbindungen nach Kairo und Liverpool wieder aufgenommen werden. Eurowings fügt neben den bestehenden täglichen Flügen nach Dubai auch neue Verbindungen nach Dschidda und Faro hinzu. Auch die Gesellschaft Flynas fliegt das saudi-arabische Dschidda an.

Zahlreiche Flugbewegungen zwischen 23 und 6 Uhr am BER

Royal Jordanian verbindet den BER bereits seit Anfang Oktober mit der jordanischen Hauptstadt Amman. Swiss International Air Lines nimmt neue Flüge nach Genf auf, während Ryanair seine Flugfrequenzen erhöht. Wizz Air kehrt mit Flügen nach Chisșinău zurück. Condor, die wieder am BER operiert, bietet neben Dubai auch Flüge nach Hurghada und Gran Canaria an.

United Airlines setzt ihre täglichen Flüge nach New York fort, während Norse Atlantic Airways die Strecke bis ins neue Jahr bedient. Ab Mitte November nimmt Norse Atlantic zusätzlich Miami wieder in ihren Flugplan auf. Hainan Airlines bietet viermal wöchentlich Flüge nach Peking an, und Scoot fliegt dreimal pro Woche nach Singapur. Qatar Airways hat seine Verbindungen nach Doha auf 18 wöchentliche Flüge ausgeweitet.