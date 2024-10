Viktoria Berlin hat am 13. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost gegen Chemie Leipzig gewonnen. Die Himmelblauen setzten sich am Samstag im heimischen Stadion Lichterfelde mit 2:0 (1:0) durch und klettern in der Tabelle vorerst auf den achten Platz.

Innenverteidiger Aidan Liu erzielte nach einer halben Stunde die Führung für die Gastgeber - und profitierte dabei davon, dass Chemie-Keeper Benjamin Bellot im Luftduell um den Ball patzte (31. Minute). In der zweiten Hälfte ließ sich Viktoria auch von einer Gelb-Roten Karte für Moritz Berg nicht aus der Ruhe bringen (51.). Die Berliner verteidigten ebenso engagiert wie effektiv und entschieden die Partie in letzter Minute durch Emmanuel Elekwa endgültig (90.+7).