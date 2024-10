blubb Freitag, 25.10.2024 | 13:58 Uhr

Verdi tut das nicht für die Arbeitnehmer sondern für sich selbst. Sie leben durch Mitgliedschaften, Mitgliedschaften sind kostenpflichtig. Wer dafür bezahlt, möchte für das bezahlte was zurück bekommen.

Für mich vertreten Gewerkschaften keine Grundsicherung mehr, sondern nur noch Raffgier. Diese Forderung steht in keinem gesellschaftlichen Interesse. Die mehr entstehenden Kosten gehen an den Kunden zurück. Die Kunden fordern die Mehrkosten im sinne eines Inflationsausgleichs ebenfalls von ihrem Arbeitgeber kompensiert. Was die Fahrer mehr verdienen, haben sie letztendlich an Mehrkosten generiert.

Künstliche Inflation - gehört verboten.