Die Eisbären Berlin haben auch das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen und die Tabellenführung behauptet. Der Meister setzte sich mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) beim ERC Ingolstadt durch und liegt nun vier Punkte vor dem ersten Verfolger. Für die Eisbären war es bereits der neunte Sieg in Serie.

Ty Ronning (3.) brachte die Gäste früh in Führung. Doch Ingolstadt schlug zurück, Alex Breton (6.) und Riley Sheen (30.) drehten zunächst die Partie. Nun hatten aber die Eisbären die passende Antwort: Erst traf Nationalspieler Marcel Noebels (34.) zum 2:2, dann brachte Leonhard Pföderl (42.) Berlin wieder auf die Siegerstraße.

Kurz vor Schluss sorgte abermals Noebels (60.) mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. An der Tabellenspitze stehen so nach 13 Ligaspielen bereits 31 Punkte hinter dem Namen der Eisbären. Weiter geht es für die in der Liga bereits am Samstagabend (20 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Düsseldorf.