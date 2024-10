Am Berliner Hauptbahnhof ist ein mutmaßlicher Unterstützer des sogenannten Islamischen Staates (IS) festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, die Terrororganisation finanziell unterstützt zu haben.

Am Berliner Hauptbahnhof ist nach ARD-Informationen am Mittwoch ein Terrorverdächtiger festgenommen worden. Es handelt sich demnach um einen 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, die islamistische Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) mit einer vierstelligen Summe unterstützt zu haben.

Wie die Tagesschau [tagesschau.de] berichtet, soll der Beschuldigte Amir A., der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, in den vergangenen Wochen unter anderem nach Pakistan und Österreich gereist sein. Zuletzt lebte er demnach ohne festen Wohnsitz in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs. Von dort aus soll er versucht haben, durch das Sammeln von Geld den IS zu unterstützen.

Laut einer Pressemitteilung des Generalbundesanwalts soll sich der Verdächtige im Juni 2020 am Transfer eines vierstelligen Geldbetrags an ein Mitglied des sogenannten "Islamischen Staates" in Syrien beteiligt haben. Hierfür brachte er das Bargeld ins europäische Ausland und übergab es dort an eine Mittelsperson, die sich um die Weiterleitung nach Syrien kümmerte. Das Geld diente demzufolge der Schleusung eines aus einem nordsyrischen Lager geflohenen weiblichen IS-Mitglieds.

Die Festnahme erfolgte am Mittwoch. Ein Richter am Bundesgerichtshof entscheidet voraussichtlich noch am Donnerstag, ob der Terrorverdächtige in Untersuchungshaft kommt.

Wie das ARD-Hauptstadtstudio und der SWR aus Sicherheitskreisen erfuhren, hatten die Behörden den Mann über mehrere Tage im Visier und warteten zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen mit der Festnahme.